Женщина отказалась готовить и убирать для мужа из-за одного факта

Пользовательница Reddit отказалась готовить и убирать для мужа и объяснила, почему приняла такое решение. Женщина призналась, что ее сильно расстроил один факт о супруге: мужчина совершенно не ценил ее труд.

Автор поста рассказала, что работает медсестрой в больнице, и последние несколько дней она приходила домой уставшая, принимала душ и сразу ложилась спать. По словам женщины, у нее не оставалось сил на то, чтобы мыть посуду и готовить еду. «Недавно муж сказал мне: "Если ты ждешь, что посуда сама себя помоет, то предупреждаю тебя, что этого не произойдет". Я ответила ему: "Да, этого не произойдет, так что займись ей". Он посмеялся, а я пошла в душ, затем вернулась и помыла посуду», — вспомнила она.

Через некоторое время супруг сообщил ей, что хочет серьезно поговорить. Он пожаловался, что последние дни был вынужден питаться лапшой быстрого приготовления и полуфабрикатами, потому что жена ничего не делала по дому. Слова мужчины сильно обидели рассказчицу. «Он упрекнул меня в том, что я расслабилась, и что он теперь вынужден расплачиваться», — поделилась она. После этого женщина на некоторое время прекратила выполнять обязанности по дому. В конечном итоге муж понял свою ошибку и извинился перед ней за то, что не ценил ее старания.

В комментариях к посту многие пользователи раскритиковали поведение мужчины. «Почему вы живете с мужчиной, который не относится к вам как к равной? Почему ваше время ценится меньше, чем его время?», «Почему этот парень не может сам научиться готовить вместо того, чтобы использовать свою жену? У него нет рук и ног?» — написали возмущенные комментаторы.

Ранее 30-летний пользователь Reddit поделился историей о том, как запретил супруге готовить для него. Мужчина объяснил, что частично лишил жену права пользоваться кухней после того, как она сварила макароны в водке.