Отказ брата дать два миллиона рублей на свадьбу сестры стал причиной их ссоры

Сестра сочла жадностью отказ родного брата оплатить ее свадебное торжество почти за два миллиона рублей, что стало причиной их ссоры. Соответствующая публикация появилась на Reddit.

23-летняя пользовательница платформы, имя которой не указано, поделилась историей об организации своего свадебного торжества. Девушка рассказала, что на данный момент она воспитывает четырехлетнюю дочь и изучает историю, чтобы устроиться на должность учителя, в то время как ее 27-летний жених работает в исследовательской лаборатории на низкооплачиваемой должности.

Из-за нестабильного финансового положения героиня материала обратилась к родному брату, чтобы тот помог ей покрыть расходы на предстоящую свадьбу. По ее словам, он и его жена много зарабатывают, поэтому она сочла, что мужчине не составит труда потратить сумму в размере 20 тысяч фунтов стерлингов (почти два миллиона рублей).

«Мой брат предложил мне пять тысяч фунтов стерлингов на свадьбу. Это удивило меня, поскольку он может позволить себе гораздо больше. Я сказала ему, что была бы очень признательна, если бы он дал 20 тысяч фунтов стерлингов, поскольку это событие много для меня значит, но он отказался», — пояснила невеста.

Материалы по теме «Я плакала всю дорогу» Синяки, 20-килограммовое платье и новая мать: как выдают замуж осетинских девушек Любовь и тюль Этим нарядом отгоняли зло и притягивали богатство: история свадебного платья

Девушка добавила, что сочла поведение брата эгоистичным и пригрозила ему отказом в приглашении на свадьбу. «После этого мы поссорились. С тех пор я не отвечаю на его звонки. Мой отец думает, что я слишком сурова по отношению к брату, но разве я что-то сделала не так?» — заключила она рассказ.

Пользователи сети принялись высказывать свое мнение по поводу данной ситуации в комментариях. «Вам не нужно устраивать свадьбу, которая стоит десятки тысяч долларов, если у вас их нет. Насладитесь свадьбой, которую вы можете себе позволить, и извинитесь перед братом за ваш эгоизм», «Ваш брат женат, и вы ставите его в неудобное положение. Эти деньги предназначены для него и его жены», «Твой брат не сделал ничего плохого. Он изначально предложил тебе деньги, однако тебе было мало», «Никто тебе ничего не должен. Устройте свадьбу, которую вы действительно можете себе позволить, не разорив при этом семью и друзей», — высказались они.

Ранее в октябре невеста заставила родную сестру потратить на свою свадьбу сотни тысяч рублей. Виновница торжества отправила приглашение на свадьбу, в котором перечислила свои требования к гостям. Там было указано, что на церемонии требуется соблюдать строгий дресс-код. В связи с этим невеста самостоятельно подобрала наряды для сестры и ее семьи, за которые девушка должна была заплатить 840 долларов (60 тысяч рублей).