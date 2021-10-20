Женщина посмотрела записи с камер и разоблачила обман сына

Женщина поделилась историей о том, как ее сестра, посмотрев записи с камер видеонаблюдения, разоблачила обман семилетнего сына. Свой рассказ она опубликовала на сайте Reddit.

«Моя сестра в одиночку воспитывает двоих детей — 11-летнюю дочь и 7-летнего сына. Она много работает, и у нее нет денег на то, чтобы позволить себе оплачивать услуги няни, и я вызвалась помочь ей: начала присматривать за ее детьми бесплатно», — поделилась она.

По словам рассказчицы, недавно племянник сильно обиделся на нее за то, что она не разрешила ему прыгать на кровати, и выдумал историю о том, что его тетя привела в дом незнакомого мужчину и отказалась кормить их с сестрой. Когда женщина попыталась объяснить родственнице, что это не правда, и попросила ее посмотреть записи с камер видеонаблюдения, то услышала отказ. «Сестра сказала мне "нет", и пригрозила вызвать полицию, если я не покину ее дом», — заявила пользовательница Reddit.

Через пару часов после инцидента с женщиной связалась родственница и принесла извинения. Сестра рассказчицы сообщила, что посмотрела записи с камер и не заметила постороннего мужчину в доме. Она также увидела, как ее сын отказался есть еду, которую ему приготовили. Она попросила женщину снова прийти к ней в дом и продолжить следить за детьми, но та отказалась.

«Сестра сказала, что ее сыну всего лишь семь лет и что дети постоянно врут, но я все равно ответила ей "нет". Мы продолжили с ней разговаривать на повышенных тонах, и все закончилось оскорблениями. Наша мать думает, что глупо обижаться на ребенка, но я считаю, что проблема гораздо серьезнее. Я могла бы попасть в беду, если бы приехала полиция», — поделилась женщина.

В комментариях пользователи назвали решение авторши поста отказаться присматривать за детьми сестры правильным. Некоторые признались, что их смутило поведение ребенка. По их мнению, матери нужно всерьез заняться воспитанием мальчика, потому что в таком раннем возрасте он уже манипулирует окружающими.