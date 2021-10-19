Девушка случайно похитила незнакомую бабушку и бросила родную на вокзале

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как решила помочь своей 92-летней бабушке сесть в поезд и не заметила, что усадила в вагон другую женщину. Девушка случайно похитила на вокзале незнакомую бабушку, бросив родную на платформе.

Рассказчица вспомнила, что в тот день у нее было много работы. Несмотря на усталость, она была намерена помочь бабушке. Взяв пожилую женщину за рукав, внучка подтолкнула ее к сидению. «Я была горда собой до того момента, пока не поняла, что схватила другую бабушку. Моя бабушка все еще стояла на платформе, когда двери поезда закрылись», — поделилась автор поста.

Девушка стала извиняться перед случайно похищенной старушкой. По словам рассказчицы, та засмеялась и сказала, что все в порядке. «Мне пришлось вернуться назад и встретить бабушку у ворот. Она, в отличие от той старушки, не была так счастлива», — заключила девушка.

Другие пользователи поддержали автора поста в комментариях. «Я волновался, что история закончится каким-то несчастным случаем. Хорошо, что пострадали только терпение и настроение бабушки», «По крайней мере ты осчастливила одну бабушку, пусть и не свою», «На самом деле, это не твоя вина, все бабушки похожи», — написали комментаторы.

Ранее 91-летний дедушка подшутил над внучкой и прославился в сети. Пользовательница TikTok поделилась видео, в котором показала забавные сообщения от родственника. В них дедушка шутил по поводу отношений, лишнего веса и алкоголизма. Многие посчитали остроты мужчины милыми и смешными одновременно.