91-летний дедушка подшутил над внучкой и прославился в сети

Пользовательница TikTok по имени Меган поделилась видео, в котором показала забавные сообщения от своего 91-летнего дедушка. Благодаря ролику пожилой мужчина, регулярно подшучивающий над внучкой, прославился в сети.

«Это дедушка. Я прочитал статью, в которой говорилось, что найти спутника жизни нужно найти до 29 лет, иначе умрешь в одиночестве. У тебя осталось всего три месяца до дня рождения. Просто хотел дать тебе знать. С любовью, дедушка», — гласило первое сообщение. Во втором он написал, что в их семье страдают от сердечных заболеваний, поэтому надеется, что внучка не набирает лишний вес, который может плохо сказаться на здоровье.

В третьем сообщении дедушка пошутил об алкоголизме. «Надеюсь, ты не много пьешь. Я видел в новостях, что показатели продажи алкоголя очень высоки, потому что миллениалы чувствуют себя подавленно. Люблю тебя всегда, дедушка», — сообщил пенсионер своей внучке.

Ролик набрал почти семь миллионов просмотров и около двух миллионов лайков. Пользователи сети были тронуты такими отношениями между родственниками. Многие посчитали остроты мужчины милыми и смешными одновременно. «Люди после 85 лет должны иметь возможность говорить все, что захотят. Мне нравится, как ты ему отвечаешь. Он тебя обожает и пытается быть уверенным, что ты будешь в безопасности, когда его не станет», — высказался юзер под ником lauraann1234. Пользователь mckenndog написал: «Он просто хочет для тебя самого лучшего».

Ранее другая пользовательница TikTok под ником Excusemygrandma рассказала о том, как случайно отправила бабушке пикантное сообщение и получила в ответ неожиданное предложение.