Девушка отправила бабушке пикантное сообщение и получила неожиданное предложение

Девушка под ником Excusemygrandma рассказала о том, как случайно отправила бабушке пикантное сообщение и получила в ответ неожиданное предложение. Видео, в котором она поделилась этой историей, опубликовано в TikTok.

Девушка сообщила, что обнаженные фотографии предназначались ее бойфренду, однако она ошиблась диалогом и случайно прислала их бабушке. «Кимберли. Что это? Такое нельзя отправлять мужчинам, я отрекусь от тебя!» — написала ей родственница.

«Еще тебе нужно новое нижнее белье — пойдем по магазинам на этой неделе?» — добавила после этого бабушка. В комментариях к посту блогерши многие признались, что им пришлась по душе вторая часть сообщения, и назвали ответ очень милым и уморительным.

Некоторые также посетовали на то, что их бабушки отреагировали бы на подобное сообщение иначе. «Если бы это случилось со мной, то я не рассказала бы историю, потому что меня бы не было в живых», — написала Acreiss1. Кроме того, девушке порекомендовали быть внимательнее, чтобы снова не отправить интимное фото неверному адресату.

Ранее 24-летний мужчина поделился историей о том, как случайно отправил коллеге свое интимное фото, а затем узнал, что она распространила снимок по всему офису.