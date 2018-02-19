Тайные послания маленькой девочки к умершему деду растрогали соцсети

Британский радиоведущий Джеймс О'Брайен (James O'Brien) опубликовал в Twitter фотографию телефона маленькой дочери, с которого она тайком писала сообщения умершему дедушке.

«Младшая дочь пользуется моим старым смартфоном уже несколько лет. В основном играми, которые я скачиваю для нее и отключаю доступ к интернету. В нем хранятся старые контакты, и, как оказалось, она писала моему отцу, который умер пять лет назад. До слез»

Твит собрал более 22 тысяч ретвитов и почти 119 тысяч лайков.

На снимке видно, что послания не доставлены, поскольку, вероятно, телефон после смерти владельца выключили. Дочь журналиста пожелала своему дедушке хорошей жизни на небесах и скорейшей встречи с Иисусом. Еще в одном сообщении она поведала покойному родственнику о том, что ей почти 10, а ее сестре Элизабет — 12.

В комментариях пользователи признались, что были растроганы увиденным. Один из юзеров рассказал, как однажды его четырехлетняя дочь смастерила телефон из конструктора, чтобы позвонить умершей бабушке. Многие сошлись на том, что дети по-своему относятся к смерти и часто продолжают общаться с умершими родственниками.

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