Дедушка создал свод правил для будущего кавалера внучки и насмешил ее

Шотландка Эми Макхью (Amie McHugh) из Эйрдри, округ Северный Ланаркшир, рассказала о десяти правилах своего дедушки для ее будущего парня. Девушка опубликовала пост с ними в Twitter.

«Вою от дедушкиных правил для моего бойфренда», — подписала Макхью публикацию со скриншотом сообщения дедушки в WhatsApp, добавив радостные смайлики.

Судя по списку, дедушка ждал появления молодого человека, который бы был католиком, фанатом футбольного клуба «Селтик», имел работу и был финансово стабилен, нравился бы автору свода правил и испытывал симпатию в ответ, а также не заглядывался на других девушек. Кроме того, от будущего кавалера требовалось быть добрым и иметь машину. Мужчина предупредил, что правил может быть и больше десяти.

Пользователи неоднозначно оценили заботу родственника Макхью. Многие комментаторы посчитали, что с такими правилами девушка никогда не найдет себе парня. Другие понадеялись, что правил все же не станет больше.

Пост Макхью приобрел популярность в Twitter и набрал более шести тысяч лайков.

В феврале российские девушки обсудили в социальной сети назойливых кавалеров. Пользователи пришли к выводу, что навязчивые ухаживания не являются признаком любви, а «культура завоевания» женского расположения отвратительна.

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