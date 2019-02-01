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Парень нарисовал плакат для девушки-изменщицы и повеселил пользователей сети

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Пользовательница Twitter под ником KrystaalA опубликовала фото парня в аэропорту, который ожидал свою девушку с большим плакатом с надписью: «Я знаю, что ты мне изменила». Публикация быстро стала вирусной, набрав 75 тысяч лайков и 24 тысячи ретвитов.

Девушка сфотографировала незнакомого парня с плакатом в аэропорту австралийского города Мельбурн. Один из комментаторов отметил, что «испытывают острую боль за парня», добавив, что только чрезвычайно «потрясенный человек решился бы на такое публично». Другой заметил, что поступок молодого человека заставил бы его «пройти мимо», сделав вид, что они незнакомы.

В январе другой мужчина получил сомнительную славу в Twitter, написав, по мнению комментаторов, «сексисткий и расисткий» пост. Журналист Пирс Морган сравнил в своей публикации чувствительность черных женщин в интернете с пенисом, это и стало причиной обвинений в его адрес.

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