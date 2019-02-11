Парень спутал термометр с тестом на беременность и стал посмешищем

Житель Калифорнии из Косты Месы (Costa Mesa) Исаак Торрес (Izaak Torres) перепутал термометр и тест на беременность, посчитав, что его девушка ждет ребенка. Его оплошность насмешила пользователей в сети. Пост с перепиской пары опубликовала девушка Торреса в своем Twitter-аккаунте.

Девушка отправила удивленное сообщение с фотографией градусника, а затем уснула. Термометр показывал 100 градусов по Фаренгейту (37,7 градуса по Цельсию — прим. «Ленты.ру»). Торрес подумал, что его возлюбленная ждет ребенка, и принялся печатать изумленные послания. Парень признался, что он осознал свою ошибку «через некоторое время» и почувствовал себя тупицей.

Пользователей удивил и рассмешил переволновавшийся парень. Один из комментаторов под ником robindabank предположил, что Торрес подумал: сто градусов — это «сто процентов беременности».

Юзер под ником J.Pacheco пожурила парня за ошибки в орфографии. Комментатор Chad Harper напомнил ей, что парень «подумал, что термометр был тестом на беременность, поэтому последнее, что стоило бы от него ждать, это правильное написание слов».

В комментариях нашлись и другие девушки, чьи парни перепутали тесты на беременность с градусником. Еще один пользователь под ником Kanjo предложил в таких случаях есть «таблетки контроля беременности как конфеты M&Ms».

Пост набрал за несколько дней более 31 тысячи ретвитов и больше 174 тысяч лайков.

Ранее в феврале 2019 года невеста из Новой Зеландии решила пошутить и сделала приглашение для подруги на свадьбу из теста на беременность. В сети не оценили поступок девушки, обругав и пристыдив невесту.

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