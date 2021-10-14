Девушка отказалась сидеть с детьми мачехи из-за тайны их рождения

Пользовательница Reddit с ником ZoneSun1 поделилась историей о том, как поссорилась с отцом после того, как отказалась сидеть с детьми мачехи. Школьница призналась, что всему виной их тайна рождения: сын и дочь мачехи считают ее родной сестрой.

Автор поста рассказала, что сейчас ее отец женат на женщине по имени Эмма (Emma), у которой от прошлого брака есть двое детей: 7-летний сын Ноа (Noah) и 5-летняя Лорен (Lauren). По словам девушки, отец Ноа и Лорен скончался несколько лет назад, и дети не помнят его. «Вскоре после его смерти мой отец и Эмма познакомились, и решили никогда не рассказывать детям правду о том, кто является их биологическим отцом», — поделилась она.

Пользовательница отметила, что ее мачеха переехала даже в другой американский штат, чтобы родители умершего супруга не могли связаться с внуками. «Эмма сказала, что отношения с первым мужем были ошибкой, и она не хотела бы, чтобы ее дети испытывали хоть какие-либо чувства к человеку, о жизни с которым она жалеет», — уточнила она. Девушка добавила, что ее отец даже усыновил Ноа и Лорен, и вместе с мачехой выдумал историю о том, что их старые совместные фотографии были уничтожены и никаких копий не осталось.

Рассказчица призналась, что ей не захотелось обманывать детей Эммы, и она через некоторое время переехала к родной матери. Недавно отец попросил девушку посидеть с детьми в субботу, пока он вместе с супругой будет на свадьбе, но она отказалась. «Бабушка сказала мне, что Ноа и Лоран хотят, чтобы я посидела с ними, и что, хотя они и не мои кровные родственники, они дети жены моего отца, и я должна помочь», — вспомнила она. Несмотря на уговоры бабушки, школьница отказалась провести время с детьми, и в результате поссорилась с отцом. Родитель позднее позвонил ей и отругал за то, что она довела Ноа и Лоран до слез своим отказом.

В комментариях под этой историей многие пользователи поддержали позицию автора поста. По их мнению, дети рано или поздно узнают правду о своем рождении, и это может вылиться в серьезный конфликт с родителями.

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