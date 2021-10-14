Случайный удар невесты заставил жениха кататься по земле от боли

Невеста сильно ударила жениха мячом во время игры в английскую лапту и попала на видео

Бутик для новобрачных Coastal Bridal (Корнуолл, Англия) опубликовал в TikTok видео, на которое попал случайный удар, нанесенный невестой жениху. За несколько дней ролик набрал более 400 тысяч просмотров.

Герои видео играли в английскую лапту. Жених подкинул невесте, стоявшей с битой в руках, теннисный мяч. Девушка отбила его, однако мяч попал в промежность ее возлюбленного. Удар оказался таким сильным, что заставил жениха кататься по земле от боли. Несмотря на страдания мужчины, невеста не прекратила игру: следуя правилам, она добежала до специального контрольного пункта. Только после этого девушка подошла к возлюбленному и поинтересовалась, в порядке ли он.

Поступок невесты рассмешил пользователей TikTok. «Она оценила ситуацию и решила, что не собирается проигрывать», «Я в восторге, что она сначала побежала [вместо того, чтобы пойти к жениху]», «Блестящий удар, детка», «Скажи, что твоя жена любит соревноваться, не рассказывая об этом», — пошутили комментаторы.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, как ее супруг отказался надевать на свадьбу официальный костюм, пришел в джинсах и футболке и поссорился с женихом и невестой. Мужчину публично унизили из-за внешнего вида, после чего он был вынужден покинуть торжество.

