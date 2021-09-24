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Родственники выгнали мужчину со свадьбы из-за его внешнего вида

Пользовательница Reddit рассказала о ссоре с мужем из-за дресс-кода на свадьбе ее сестры
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Пользовательница Reddit под ником Hesaid-Hesaid7 рассказала, что отказалась покидать свадьбу сестры вслед за мужем, которого выгнали с церемонии из-за неподабающего внешнего вида. В итоге пара поссорилась.

Старшая сестра авторши поста заранее предупредила гостей о строгом дресс-коде. Мужу героини такие правила не понравились: он посчитал несправедливым, что организаторы свадьбы заставляют людей выполнять «глупые и ненужные» требования. Вместо костюма мужчина планировал надеть повседневную одежду, о чем он и сообщил свояку. Однако последний настаивал на том, что все без исключения участники торжества должны выглядеть нарядно.

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«В день свадьбы я рано ушла из дома, чтобы помочь сестре с организацией. Внезапно мы услышали шум. Оказалось, что источником звука был мой муж в синих джинсах и красной футболке, который спорил со мужем сестры и персоналом: он настаивал на том, что должен попасть внутрь», — описала ситуацию Hesaid-Hesaid7.

В конце концов мужчину без костюма попросили уйти с мероприятия. Тот сопротивлялся, а затем обратился к жене и предложил ей уехать вместе с ним. Героиня истории отказалась, а ошеломленный муж «расстроился и ушел».

Вернувшись домой, Hesaid-Hesaid7 поссорилась с возлюбленным, который отругал ее за неправильное поведение на свадьбе. Он сказал, что девушке нужно было поддержать его и тоже уйти с мероприятия.

Комментаторы встали на сторону авторши поста. Они сказали, что ее мужа неоднократно предупреждали о дресс-коде, поэтому все претензии он должен предъявлять только к самому себе.

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