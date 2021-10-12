Женщина устала скрывать правду о сестре и испортила ее брак

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как поссорила сестру Джесс (Jesse) с ее мужем Кевином (Kevin). Женщина устала скрывать правду и рассказала супругу родственницы о том, что солгала о ее местонахождении, чем испортила их брак.

«Я никогда не лезла в отношения Джесс и Кевина, но однажды сестра попросила меня солгать ему о том, что она была у меня, хотя это было не так», — поделилась она. Женщина призналась, что ей совсем не понравилось обманывать зятя, и она попросила сестру больше никогда не ставить ее в неудобное положение.

По словам пользовательницы, недавно ей позвонил Кевин поздно вечером и спросил, где сейчас ее сестра, потому что та сказала ему перед уходом, что собирается пойти на вечеринку для девушек. «Мне так надоела вся эта ситуация. Я рассказала ему правду, что Джесс не со мной и я ее не видела целый день», — вспомнила она.

Автор поста отметила, что в итоге Кевин и Джесс развелись. «Моя сестра обвинила меня в том, что я испортила ее брак, и заявила, что у нее была уважительная причина лгать мужу», — сообщила она. Позднее женщина узнала от Кевина, что Джесс изменяла ему с боссом и поэтому не бывала дома.

В заключение автор поста поинтересовалась у пользователей, что они думают о ее решении раскрыть правду Кевину. Многие комментаторы поддержали ее и сказали, что во всей ситуации виновата только ее сестра.

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