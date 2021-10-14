Женщина отказалась идти на свадьбу сестры из-за одного требования

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как отказалась идти на свадьбу сестры после того, как узнала одно ее требование. Невеста настаивала на том, чтобы родственница купила дорогостоящий подарок на церемонию, и не принимала возражений.

Женщина сообщила, что три недели назад сестра отправила ей и мужу ссылку на страницу с подарком, который она хотела бы получить на торжество. Рассказчица отметила, что требование невесты оказалось трудновыполнимым. «Это был очень дорогой и очень странный подарок на свадьбу. Мой муж поблагодарил ее за ссылку и сказал, что мы примем это к сведению, когда будем выбирать подарок. На это моя сестра сестра ответила, что это не рекомендация и что она хотела бы получить от нас именно этот подарок», — поделилась она.

По словам автора поста, сестра продолжила настаивать на том, чтобы она и муж приобрели этот подарок, и даже отправила несколько ссылок на страницы онлайн-магазинов, где можно его купить. Поведение невесты сильно разозлило рассказчицу и она заявила ей, что не собирается приходить на свадьбу, если подарок действительно так важен. В конфликт сестер вмешались их родители: они посоветовали дочери не слушать невесту и прийти на церемонию со своим подарком.

В заключение женщина спросила у пользователей, что они думают об этой ситуации. Один из комментаторов предложил ей пропустить свадьбу или же прийти на торжество и подарить жениху и невесте какой-нибудь незначительный подарок вроде тостера. «Я бы на вашем месте распечатала страницы, которые она отправила, поместила их в рамку и подарила ей», — посоветовала ей еще одна пользовательница.