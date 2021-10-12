Женщина тайно покормила мясом дочь друзей-веганов и разозлила пользователей сети

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как тайно подкармливала мясом дочь друзей-веганов. Ее откровения разозлили многих пользователей сети.

Женщина из США, чье имя не раскрывается, рассказала, что 12-летняя дочь ее друзей гораздо «субтильнее и бледнее», чем ее собственная дочь. По мнению автора публикации, это связано с жесткой веганской диетой, которая принята в семье девочки.

Когда ребенок остается у них в гостях, женщина втайне от родителей угощает ее мясом, которое та с удовольствием ест. В последний раз американка приготовила детям чизбургеры и стейк на гриле, а также предложила по большому стакану молока.

Другие пользователи пристыдили женщину за то, что она позволяет девочке обманывать родителей. «Вы не ее врач. Не вам решать. Нарушение диеты, которую выбрали ее родители, может нанести ей больше вреда, чем пользы. Если вы считаете, что есть проблема, обсудите ее с ними», — написал один из пользователей. «Ей может стать очень плохо от таких угощений, потому что ее тело не привыкло к такой пище. Если бы я узнал, что родители друзей моей дочери вытворяют такое, она бы больше никогда не пошла к ним в гости», — отметил другой.

Нашлись и те, кто счел, что 12 лет — подходящий возраст для того, чтобы самостоятельно принимать решения о предпочтениях в еде. «Никого не осуждая, я бы сказал, что 12-летний ребенок достаточно взрослый, чтобы самостоятельно выбирать диету и решать, хочет ли он быть веганом. Если хочется мяса, не вижу в этом никакой проблемы. Если заставляют есть его — вот это проблема», — отметил автор еще одного комментария.

Ранее сообщалось, что житель пригорода американского Сан-Франциско, штат Калифорния, в обращении к соседям пожаловался на то, что запах мяса, которое они готовят, мешает ему заниматься спортом, и призвал отказаться от его жарки. Он подчеркнул, что считает «оскорбительным» запах мяса, и выразил надежду, что соседи проявят немного эмпатии к тем, кто предпочитает питаться растительной пищей.

