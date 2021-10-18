Невеста отказалась приглашать на свадьбу больную сестру и была отвергнута

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как оказалась отвергнута всей семьей из-за того, что не захотела звать на свою свадьбу сестру по имени Анна, страдающую аутизмом. Невеста отказалась приглашать на торжество больную родственницу из-за того, как та ведет себя с женихом Майклом.

Как объяснила автор поста, Анна может объясняться словами, однако наиболее комфортным для нее является физическое взаимодействие. Из-за своих особенностей она часто не видит границ в общении, поэтому живет с родителями, которые приглядывают за ней. Когда рассказчица и ее жених Майкл были у них в гостях, девушка видела, как Анна неоднократно пыталась схватить мужчину за руки и поцеловать. Девушка постоянно трогала его и испытывала тяжелейшую апатию, если не могла находиться рядом с ним. Невеста пыталась поговорить об этом с сестрой, но та не понимала, в чем проблема.

«Я сказала родителям, что хочу хотя бы один день ощущать, что Майкл — мой любимый, а не мужчина, прислуживающий Анне. Они назвали меня эгоисткой и спросили, как я вообще могу рассчитывать на их поддержку», — поделилась пользовательница.

Позже она добавила, что родители написали ей, что не придут на свадьбу и предпочли бы не видеть больше Майкла в их доме. В заключение они заявили: «Желание Анны целовать и обнимать его является нормальным для ее возраста. Тем более она не понимает, что для других могут значить ее чувства». Тем не менее в комментариях к посту многие поддержали рассказчицу и ее решение, а не родителей и Анну.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как отказалась идти на свадьбу сестры из-за одного требования. Невеста настаивала на том, чтобы родственница купила дорогостоящий подарок на церемонию, и не принимала возражений.