Няня отказалась сидеть с детьми и объяснилась

Девушка рассказала, что отказалась сидеть с детьми из-за того, что один из них разыграл ее

25-летняя студентка медицинского университета, подрабатывающая няней, рассказала, как отказалась сидеть с детьми клиентов, и объяснилась. По словам девушки, один из подопечных решил разыграть ее и вызвал домой полицию. Свою историю она опубликовала на сайте Reddit.

Пользовательница сообщила, что последние два года следит за детьми одной семьи. «Оба родителя работают полную смену, а их дети — 4-летняя Элис (Alice) и 6-летний Бен (Ben) — проводят в школе только половину дня. Я хорошо общаюсь с детьми, Элис и Бен меня очень любят, и их родители все время рассказывают мне, как они с нетерпением ждут, когда я приду сидеть с ними», — поделилась она.

По словам девушки, с недавних пор ее нагрузка возросла. Клиенты попросили последить ее еще за одним ребенком — 15-летним двоюродным братом Элис и Бена по имени Джон (John). Студентка пожаловалась, что подросток постоянно издевается над младшими родственниками. «Если бы это все было по-доброму, то я бы не вмешивалась, но Элис и Бен слишком маленькие. Джон макал косички Элис в краску и снимал штаны с Бена в общественном месте», — объяснила она.

После очередной проделки Джона няня решила наказать подростка и отправила его в комнату. Но парень отказался и пригрозил, что вызовет полицию. Студентка не восприняла его слова всерьез и настояла на том, чтобы он находился в своей комнате. Через полчаса полиция постучалась к ним в дом. «У меня началась паническая атака, а Бен и Элис проснулись в слезах. Офицеры вели себя очень грубо по отношению ко мне», — вспомнила она.

Девушка отметила, что в итоге ситуация была улажена, так как Джон признался полицейским, что хотел напугать няню, и поэтому решил разыграть ее. Студентка подчеркнула, что после этого она поговорила с клиентами и сообщила им, что не будет сидеть с Беном и Элис, пока Джон рядом. «Я понимаю, что младшие дети не сделали ничего плохо, но я считаю, что его розыгрыш не был детским, он был злым», — подчеркнула девушка.