Парень проник в секретную комнату отца и сделал неожиданное открытие

Пользователь Reddit с ником RomanTesticles поделился историей о том, как он взломал замок от чулана отца, в который он запрещал заходить своим детям на протяжении десяти лет, и сделал неожиданное открытие. В комнате парень обнаружил нарколабораторию: оказалось, что его родственник выращивал грибы.

Автор поста рассказал, что отец никогда не впускал никого из членов семьи в секретную комнату, и всегда раздражался, когда кто-то задавал вопросы о тайной кладовой. «Однажды, когда мне было 12 лет, отец поймал меня за тем, что я пытался открыть чулан. Тогда меня надолго наказали», — вспомнил парень. По словам рассказчика, в их семье всегда шутили о том, что их отец, вероятно, строит там машину времени или прячет трупы людей.

«Сейчас мне 22 года. Недавно я научился взламывать замки», — признался герой истории и добавил, что решил попробовать проникнуть в тайную комнату, когда гостил у родителей. В чулане парень обнаружил множество странных мешков с написанными на них буквами, однако его внимание привлекли контейнеры. Как оказалось, в них отец рассказчика выращивал грибы.

«Я понимал, что это за грибы, иначе зачем выращивать их в чулане! В некоторых контейнерах их было мало, а в других росли как будто целые леса этих грибов», — признался парень. Он добавил, что понимал, что секрет отца вряд ли мог оказаться приятным, однако в любом случае не ожидал увидеть в тайной кладовой нарколабораторию.

«Мой отец — мормон. Он всегда читает мне лекции о вреде алкоголя, поэтому для меня было большим сюрпризом найти его теплицу для грибов, которые он, вероятно, продает», — поделился своими впечатлениями от увиденного парень. В заключение он признался, что никогда не расскажет о своем открытии братьям и сестрам, чтобы не портить их отношения с отцом.

В комментариях многие пользователи порекомендовали автору удалить пост, чтобы у его отца не возникло проблем из-за публикации. Многие также осудили парня за то, что он вторгся в комнату и нарушил право отца на конфиденциальность.