Один факт о новой соседке смутил женщину и заставил ее вызвать полицию

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как один факт о ней смутил ее новую соседку, 50-летнюю женщину по имени Джейн, и даже заставил ее вызвать полицию. Джейн отказалась поверить в то, что 20-летняя девушка могла сама купить себе дом.

Девушка рассказала, что два месяца назад переехала в хороший дом, который ей удалось приобрести за небольшую сумму. По словам пользовательницы, до нее этот дом принадлежал пожилому мужчине, который недавно скончался. «Мне практически не нужно было делать в нем ремонт, достаточно было только поменять крышу и шкафы. Мой отец работает плотником, так что с этим проблем не возникло. Мне нравится жить одной, хотя и потребовалось время, чтобы я к этому привыкла», — поделилась она.

Вскоре после переезда девушка познакомилась с 50-летней соседкой. «Джейн увидела, как я ухаживаю за садом, и похвалила меня за то, что я помогаю пожилому владельцу дома. Еще она рассказала, что это тихий район, и мне не следует устраивать вечеринки. Я ответила, что не собираюсь этого делать, но планирую в скором времени отметить новоселье в День благодарения. Джейн заявила, что это странно, так как я всего лишь снимаю жилье. Тогда я сообщила ей, что дом принадлежит мне, но она не поверила», — рассказала авторша поста.

Через несколько недель соседка заметила, как девушка красит дверь, и стала кричать на нее, обвиняя в том, что у нее нет разрешения на это. Джейн смутил тот факт, что ее новая соседка «слишком молода», и она отметила, что у такой молодой девушки не может быть своего дома. После этого женщина потребовала, чтобы соседка предоставила ей доказательства, что владеет недвижимостью, и, услышав отказ, вызвала полицию. Когда правоохранители прибыли, то девушка показала им все необходимые бумаги.

После конфликта отец рассказчицы раскритиковал поведение своей дочери. По мнению мужчины, девушке не следовало ссориться с соседкой. Сама же она заявила, что считает свое поведение правильным. Многие комментаторы встали на сторону авторши поста: они заявили, что девушка не обязана оправдываться перед незнакомыми людьми.