Женщина отказалась выполнить требование невесты и испортила свадьбу

Пользовательница Reddit с ником Clean_Freedom9813 поделилась историей о том, как поссорилась с сестрой из-за ее требования на свадьбу. Женщина отказалась выполнить условие, которое поставила перед ней невеста, и настроила против себя родственников. Ее обвинили в том, что она испортила торжество.

Авторша поста рассказала, что за месяц до свадьбы ее сестра объявила о том, что церемония будет проходить без детей. «Я не против этой идеи, моя свадьба тоже прошла без детей, но проблема в том, что у меня двое детей. Старшему ребенку два года. У него инвалидность, и я не могу себе позволить оплачивать услуги няни. Второму ребенку только недавно исполнился месяц», — поделилась она.

Женщина обсудила ситуацию с мужем, и они решили, что на церемонию она поедет одна, пока супруг будет присматривать за детьми. Однако их идея не понравилась невесте. «Моя сестра сильно разозлилась. Она упрекнула меня в том, что я не думаю о ее важном дне, и потребовала, чтобы я нашла няню и мы с мужем пришли на свадьбу вдвоем», — вспомнила пользовательница. Женщина ответила, что дети для нее идут на первом месте, и поэтому она пропустит свадьбу.

«Мои родители обвинили меня в том, что я испортила праздник сестры, но я не понимаю, как мое решение может действительно повлиять на свадьбу. Я сказала им, что если моя сестра объявила о том, что церемония пройдет без детей, то она должна была ожидать, что некоторые не смогут прийти и что не у всех есть деньги на няню. И она должна была нормально к этому отнестись», — отметила она. В заключение женщина спросила у пользователей, что они думают о ее решении.

Большинство комментаторов встали на сторону рассказчицы. По их мнению, женщина правильно поступила, выбрав детей.

Ранее пользовательница Reddit сообщила, что перестала готовить и убирать для мужа и объяснила, почему приняла такое решение. Женщина призналась, что ее сильно расстроил один факт о супруге: мужчина совершенно не ценил ее труд.