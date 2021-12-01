В МЧС рассказали о состоянии аварийного участка на кузбасской шахте «Листвяжная»

МЧС: аварийный участок на шахте «Листвяжная» в Кузбассе герметизировали

Аварийный участок «Листвяжной» в Кемеровской области удалось герметизировать, в настоящее время идет откачка газа, заявил источник ТАСС в МЧС России, комментируя состояние шахты.

Собеседник агентства отметил, что сейчас начата откачка газа для предотвращения угрозы взрыва.

«Для этого смонтированы дегазационная и газоотсасывающая установки», — пояснил источник.

Ранее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев рассказал, что в больницах остаются 16 пострадавших в результате аварии в шахте «Листвяжная», один из них находится в тяжелом состоянии.

Взрыв метана в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел утром 25 ноября. В результате погиб 51 человек, среди них пять горноспасателей, которые отправились на поиски шахтеров. По последним данным, пострадали 96 россиян — часть из них уже выписали из больницы.