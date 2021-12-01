Лукашенко озвучил позицию Белоруссии в случае войны России и Украины

Лукашенко: в случае агрессии Украины Белоруссия будет в теснейшей связке с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости озвучил, какую позицию займет Минск в случае войны России и Украины.

«Если Россия окажется перед агрессией со стороны Украины, мы в теснейшей связке юридически, экономически, политически будем с Россией. И юридически — это главное», — заявил он.

Лукашенко подчеркнул, что никогда не будет на стороне «того националистического угара, который сегодня происходит в Украине».

«Я буду делать все для того, чтобы Украина стала нашей. Она наша, Украина, там народ наш. Это не эмоции, это мое твердое убеждение», — заверил он.

Ранее Лукашенко признал Крым российским де-факто и де-юре и сообщил, что собирается съездить на полуостров. «Мое посещение Крыма, на что имею полнейшее право, под чьим бы он там протекторатом, руководством и чей бы ни был Крым. Это и мой Крым. У нас определенная договоренность с Путиным, что мы в Крыму побудем», — сказал белорусский лидер.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет оценивать действия, а не слова Лукашенко относительно Крыма. Но если Минск действительно признает полуостров российским, это нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям. «Мы будем действовать по полной программе. Крым — это не тот вопрос, где мы позволяем себе воздержание», — сказал глава МИД.