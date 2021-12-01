В российском городе появилось такси для антипрививочников

В столице Татарстана появилось такси для антипрививочников после введения обязательных QR-кодов для поездок в общественном транспорте. О механизме работы таких попуток сообщает «Газета.ru».

Водители начали подбирать тех, кого не пустили в общественный транспорт без QR-кода. На улицах можно остановить машину с помощью условного знака — поднятой руки и маски на ней. «Очень быстро все перешло в интернет: появились чаты в Telegram, где автомобилисты стали указывать маршрут своей поездки, а пассажиры — договариваться с ними о времени и месте встречи», — рассказал житель российского города.

Для каждого района Казани существует свой чат, а аудитория таких сообществ составляет от 100 до 11 тысяч человек. При этом один из жителей города сообщил, что в настоящее время кондукторы уже не настаивают на предъявлении QR-кода, а просто уточняют, есть он или нет.

Один из «таксистов» отметил, что чаты появились спонтанно и стали популярны благодаря «сарафанному радио». «Обычно никто за проезд денег не просит. Если мне предлагают какую-то сумму, я не отказываюсь, но сам не требую. В последние дни стал специально ездить на работу не привычным путем, а по автобусному маршруту: за поездку троих-четверых людей подвожу», — рассказал водитель и добавил, что иногда о времени и месте договаривается с человеком в чате и может даже подождать попутчика, если тот опаздывает

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин заявил, что такси для антиваксеров скоро исчезнет, так как людям удобнее ездить на общественном транспорте, а не подстраиваться под чужое расписание. По словам эксперта, такая услуга потеряет популярность после первого же криминального инцидента. Кроме того, с водителями может начать работать ГИБДД. Если поездка осуществляется за плату, то доброволец может быть даже оштрафован за незаконную предпринимательскую деятельность и отсутствие лицензии.

Татарстан стал первым регионом, в котором ввели QR-коды для проезда в общественном транспорте. Такая мера начала действовать в регионе с 22 ноября. QR-коды уже спровоцировала ряд конфликтов — в конце ноября Житель Казани напал на охранника торгового центра и ранил его ножом в руку после того, как тот попросил его предъявить подтверждение вакцинации. Позже преступника задержали и доставили в территориальный отдел полиции.