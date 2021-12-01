Гинеколог назвала способы облегчить длительные месячные

Акушер-гинеколог сети центов репродукции и генетики «Нова Клиник» Екатерина Шулакова в беседе с 7Дней.ру назвала способы облегчить обильные или длительные месячные у женщин.

По словам медика, нормальная менструация продолжается не более восьми дней с постепенным уменьшением объема выделений. Она отметила, что затяжные и обильные менструации могут происходить из-за некоторых гинекологических заболеваний. Специалист допустила прием кровоостанавливающих препаратов, однако отметила, что это должно происходить под пристальным контролем врача и сработает это лишь в случае объективно патологической менструации. Она также подчеркнула, что хоть такие средства помогут справиться с обильным кровотечением, они не смогут решить проблемы, лежащие в его основе.

Гинеколог заявила, что облегчить течение месячных также помогут правильный режим, полноценный сон и отдых, а также исключение из жизни стрессов и тяжелой физической нагрузки.

Ранее стало известно, что в Пенсильвании 25-летняя Мисси Диппнер, чьи шансы родить врачи оценили в один процент, узнала о беременности. Ей было 17 лет, когда ей диагностировали преждевременную менопаузу. По заключениям медиков, яичники девушки были в два раза меньше нормы для ее возраста. Тогда американке сообщили, что вероятность того, что она забеременеет естественным путем, составляет всего один процент.