Женщина с шансом родить в один процент узнала о беременности

В Пенсильвании, США, 25-летняя Мисси Диппнер, чьи шансы родить врачи оценили в один процент, узнала о беременности. Об этом сообщает Metro.

Диппнер было 17 лет, когда ей диагностировали преждевременную менопаузу. По заключениям медиков, яичники девушки были в два раза меньше нормы для ее возраста. Тогда американке сообщили, что вероятность того, что она забеременеет естественным путем, составляет всего один процент.

В течение пяти лет женщина пользовалась эстрадиоловым пластырем, пытаясь сгладить симптомы менопаузы, и через некоторое время у нее начались кровотечения, которые оказались возобновившимися менструациями. В апреле 2021 года она почувствовала сильную боль внизу живота и попала в больницу с подозрением на инфекцию мочевыводящих путей. В ходе осмотра выяснилось, что американка была на пятой неделе беременности.

«Я не могла оторвать челюсть от пола от удивления», — рассказала она. Теперь Диппнер и ее 38-летний муж Чад ждут сына, который должен родиться в конце ноября.

Ранее сообщалось, что жительница Вирджинии, США, Сара Хауэлл долгое время не могла забеременеть, была признана бесплодной и родила вскоре после того, как лишилась приемной дочери. После рождения сына американка и ее муж усыновили еще одного ребенка.