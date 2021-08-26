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Считавшая себя бесплодной женщина родила пятерых детей

Женщина из США, которую врачи объявили бесплодной, родила пятерых детей
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Фото: страница Raymundo Brenda в Facebook

Жительница американского города Даллас, которая считала себя бесплодной, забеременела и родила сразу пятерых детей. Ее историю рассказывает Daily Record.

28-летняя Бренда Раймундо пыталась забеременеть много лет. Вместе с мужем они обошли множество врачей, и в итоге женщине объявили, что она страдает от синдрома поликистозных яичников, при котором, в ее случае, в яичниках не созревают яйцеклетки.

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Почти потеряв надежду завести собственных детей, супруги Раймундо все-таки обратились к специалисту по лечению бесплодия, который назначил пациентке лекарство, стимулирующее рост яйцеклеток.

Уже через два месяца лечение подействовало, и врачи объявили американке, что она беременна. А еще через неделю, во время планового УЗИ, выяснилось, что семье Раймундо следует готовиться к появлению сразу пятерых детей.

«Сначала вам говорят, что у вас будет ребенок, и на следующей неделе сообщают, что их будет уже пятеро. Никто такого не ожидает», — поделилась впечатлениями пациентка.

Трое мальчиков и две девочки появились 17 мая 2021 года абсолютно здоровыми. Родители говорят, что они теперь совсем не высыпаются, но никогда еще не были настолько счастливы. «Мы не променяем это ни на что на свете. Нас как будто благословили сразу пять раз», — сказала Раймундо.

Ранее сообщалось, что женщина из африканской республики Мали стала матерью сразу девятерых детей. В ходе беременности врачи считали, что в утробе малийки всего семь детей.

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