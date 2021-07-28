Родившая сразу девятерых детей мать рассказала о своей жизни

Жительница африканской республики Мали Халима Сиссе (Halima Cisse), родившая сразу девятерых детей, рассказала о своей жизни, пишет Daily Mail.

«Во время родов в голове возникало очень много вопросов. Я прекрасно понимала, что происходит. Казалось, что из меня выходит нескончаемый поток младенцев. Все, о чем я могла думать, это как буду заботиться о них, и кто мне поможет», — призналась молодая мать.

Отец детей, 35-летний моряк ВМС Мали Кадер Арби, был вынужден остаться дома из-за коронавирусных ограничений. Впервые он увидел младенцев в Марокко 19 июля. Четырех мальчиков назвали Мохаммед, Бах, Эль-Хаджи и Умар, а пять девочек — Хава, Адама, Фатума, Уму и Кадидия.

Уход за детьми, которые останутся в больнице еще два месяца, пока оплачивает правительство. Власти выделили на лечение детей один миллион фунтов стерлингов (около 102,3 миллиона рублей). Детям меняют около 100 подгузников день, а на пропитание уходит около шести литров молока. При этом мать призналась, что устала от ухода за детьми, поэтому большую часть времени сейчас проводит во сне или перед телевизором. Спустя почти три месяца после родов Сиссе восстанавливается и посещает детей два раза в день на 30 минут, чтобы «привязаться» к ним.

О том, что станет матерью такого количества младенцев роженица узнала только перед проведением кесарева сечения (врачи на УЗИ увидели только семерых). 5 мая 2021 года 26-летняя девушка стала матерью пяти девочек и четырех мальчиков. Она побила предыдущий рекорд, установленный Надей Сулеман в 2009 году, которая за раз родила восьмерых младенцев. По словам Сиссе, все дети были зачаты естественным путем, на момент рождения каждый из них весил от 500 граммов до одного килограмма. У Халимы Сиссе и Кадера Арби есть еще одна дочь Суда. Семья не исключает, что заведет детей еще.