Не знавшая о беременности женщина неожиданно родила сына на полу спальни

Не знавшая о беременности жительница английского города Чаддертон, графство Большой Манчестер, пожаловалась на боли в животе и неожиданно родила сына у себя дома. Об этом сообщает Manchester Evening News.

В субботу, 14 августа, 20-летняя Джорджия Кроутер и ее партнер, 27-летний Кельвин Хоум, вернулись домой после семейного мероприятия. Женщина легла спать, но около трех часов ночи проснулась от сильной боли и спазмов в животе. Хоум вызвал скорую помощь, и ему сообщили, что медики смогут приехать только через шесть часов. Британка осталась в спальне, а ее сожитель спустился на первый этаж, чтобы присмотреть за их двухлетней дочерью.

«Я лежала на кровати и почувствовала, что мне нужно тужиться. Я встала на руки и колени и просто вцепилась в одеяло», — рассказала Кроутер. Через какое-то время Хоум решил ее проведать и обнаружил ее лежащей на полу с ребенком на руках. В 8:05 утра у пары родился сын, которого назвали Винсент.

Мать и ребенка доставили в больницу, где у Винсента диагностировали инфекцию и поместили в отделение реанимации. Через неделю Кроутер с сыном вернулись домой.

Британка рассказала, что боролась с лишним весом с тех пор, как родила дочь. Несмотря на ограничения в питании, она чувствовала сильное вздутие в животе. «У меня не было месячных, потому что я делала противозачаточные инъекции. Люди говорили мне, что я выгляжу беременной, и я очень расстраивалась, а потом, когда ребенок появился на свет, я подумала, что, может быть, именно поэтому у меня и было ощущение вздутия», — объяснила Кроутер.

Когда друзья и родные пары узнали о неожиданном рождении ребенка, они сначала подумали, что их разыгрывают. Однако, когда стало понятно, что это правда, они оперативно купили всю необходимую одежду и детские принадлежности.

Ранее сообщалось, что не знавшая о беременности 23-летняя британка неожиданно родила на парковке. Салли Смит (Sally Smith) проснулась от сильной боли в животе и решила принять ванну, в которой у нее отошли воды.

