Считавшаяся бесплодной женщина узнала о беременности и родила спустя четыре часа

Жительница английского города Сток-он-Трент, графство Стаффордшир, родила здоровую девочку спустя четыре часа после того, как узнала о беременности. Об этом сообщает издание Daily Mail.

28-летняя сотрудница бара Даниэлль Адамс (Danielle Adams) обратилась к врачу с жалобами на боль в животе. Она предполагала, что причиной недуга может быть запор, аппендицит или почечные камни. Но ультразвуковое сканирование выявило, что она на девятом месяце беременности, и англичанку перенаправили в другую больницу.

Узнав новость о том, что она станет матерью, Адамс расплакалась от шока, так как она считала себя бесплодной из-за слов своего гинеколога. Через четыре часа после обследования ей экстренно выполнили кесарево сечение, и женщина родила здоровую дочь. Она назвала девочку Мэйзи-Роуз Мур (Maisie-Rose Moore).

Адамс пришлось сообщить новость о рождении дочери своему 36-летнему возлюбленному Стюарту Муру (Stuart Moore) по телефону, так как мужчину не пустили в больницу из-за угрозы распространения COVID-19. «Я помню, как повернулась и сказала: "У меня девочка". Это было лучшее чувство в мире, она сделала нас семьей. Она свела наши жизни вместе», — рассказала англичанка.

После рождения дочери Адамс оставалась в больнице четыре дня.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Галифакс, графство Уэст-Йоркшир, узнала о беременности пятым ребенком в тот момент, когда рожала его в карете скорой помощи. Прибывшие на вызов из-за боли в спине парамедики заподозрили у нее аппендицит и повезли в больницу, однако во время поездки британка поняла, что она рожает.