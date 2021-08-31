Признанная бесплодной женщина лишилась приемной дочери и узнала о беременности

Жительница Вирджинии, США, Сара Хауэлл долгое время не могла забеременеть, была признана бесплодной и родила вскоре после того, как лишилась приемной дочери. Об этом сообщает Metro.

Хауэлл и ее муж Крис в течение трех лет безуспешно пытались зачать ребенка. На приеме у врача американка узнала, что вероятность ее беременности — ниже одного процента. Тогда пара приняла решение усыновить ребенка, прошла все обследования и попала в список ожидания на три года.

Все это время американка не пыталась забеременеть. Однажды она плохо себя почувствовала и наткнулась на тест на беременность в шкафу. Хауэлл сделала тест, который оказался положительным. Спустя несколько часов ей позвонил социальный работник из агентства по усыновлению детей и сообщил, что пара сможет забрать приемную дочь через три недели.

Американка была на восьмой неделе беременности, когда они с мужем забрали девочку. Однако через пять дней биологические родители новорожденной передумали и попросили вернуть ребенка обратно. «Я упала на пол в отчаянии. Я снова и снова повторяла мужу: "Ты шутишь, это же шутка?"» — рассказала Хауэлл.

Вскоре у пары родился сын, которого назвали Ной. Когда ему исполнился год, американцы усыновили еще одного ребенка — мальчика по имени Леви.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Даллас, которая считала себя бесплодной, забеременела и родила сразу пятерых детей. Трое мальчиков и две девочки появились 17 мая 2021 года абсолютно здоровыми.