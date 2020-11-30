Женщина потратила 1,7 миллиона рублей на увеличение груди и осталась бесплодной

Жительница канадской провинции Британская Колумбия после абьюзивных отношений потратила крупную денежную сумму на увеличение груди и осталась бесплодной. Об этом сообщает издание The Sun.

34-летняя Шелби Кеннеди (Shelby Kennedy) пережила тяжелые отношения и развод, после которых ее уверенность в себе упала ниже, чем когда-либо. В 2012 году, когда ей было 26 лет, она увеличила грудь с третьего до пятого размера. Операция обошлась ей в 6,4 тысячи канадских долларов (372,5 тысячи рублей).

Самооценка женщины повысилась, но три месяца спустя она начала страдать от усталости и депрессии. У нее появились большие кисты на яичниках. Из-за болей ей пришлось принимать опиоиды.

В конце 2012 года она перенесла внематочную беременность, и у нее диагностировали эндометриоз — заболевание, при котором ткань, подобная покрову матки, начинает расти в других местах. Следующие несколько лет канадка страдала от хронической боли и перенесла три неудачных беременности.

Материалы по теме Это к доктору От Барби до Памелы Андерсон: о чьей внешности мечтают фанатки пластики Из мира Барби Некоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся

В 2015 году со своим новым мужем Тайлером (Tyler) Кеннеди прошла ЭКО и родила дочь Маккензи (Mackenie). На время беременности ее боль утихла, но вернулась, когда дочери был один год.

«Я жила в тумане, пытаясь справляться с материнством, послеродовой депрессией и постоянным чувством, что я не вынесу всего этого», — подчеркнула она.

В 2017 году грудь Кеннеди раздулась. Ультразвуковое исследование показало, что у нее серома на последней стадии — скопление тканевой жидкости в подкожной клетчатке. Женщина заплатила 13,8 тысячи канадских долларов (807,4 тысячи рублей) за замену имплантов. На какое-то время ее состояние улучшилось.

Год спустя женщина едва могла встать с постели из-за мучительной хронической боли. Врач порекомендовал ей удаление матки. Канадка согласилась на операцию, несмотря на то, что это означало, что она никогда больше не сможет иметь детей.

В первые полгода после операции состояние Кеннеди улучшилось, но в феврале 2019 года ее ноги покрылись синяками, а также развилась хроническая усталость. Канадка постоянно падала в обморок, не могла встать с кровати, едва могла говорить и с трудом запоминала новую информацию.

Кеннеди несколько раз обращалась в больницу, но ей не могли поставить диагноз. В январе 2020 года канадка, наконец, нашла причину проблем со здоровьем. «Подруга сказала мне, что ей удалили импланты, потому что из-за них у нее было плохое самочувствие», — заявила она.

Женщина потратила еще 7,9 тысячи канадских долларов (464,2 тысячи рублей) на то, чтобы удалить импланты. Она призывает всех, кто хочет увеличить грудь, подумать о последствиях операции.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться



