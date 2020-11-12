Учительница сделала пластическую операцию в Турции и впала в кому на три месяца

Жительница Великобритании впала в кому на три месяца после пластической операции. Об этом сообщает Daily Mail.

В августе 46-летняя Мишель Уильямс (Michelle Williams), работавшая учительницей в Турции, решила скорректировать форму носа. Она заплатила за операцию около 3,5 тысячи фунтов стерлингов (более 350 тысяч рублей).

Когда женщина была под общим наркозом, она пережила остановку сердца, за которой последовали судороги, продолжавшиеся в течение трех часов. Недостаток кислорода привел к повреждению головного мозга.

После операции Уильямс остается без сознания в турецкой клинике. За это время у нее развилось воспаление легких. Родственники женщины ведут сбор средств для ее транспортировки на родину и судебного преследования больницы.

В марте сообщалось, что во время пластической операции в сеульской клинике погибла наследница гонконгского миллиардера Лау Тинпона, основавшего сеть магазинов одежды Bossini. Женщина хотела увеличить грудь, провести липосакцию и другие косметические процедуры.