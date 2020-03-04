Наследница миллиардера хотела увеличить грудь и погибла под скальпелем

Во время пластической операции в сеульской клинике погибла наследница гонконгского миллиардера Лау Тинпона, основавшего сеть магазинов одежды Bossini. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Пластическая операция в Южной Корее была подарком на день рождения, который получила 34-летняя внучка миллиардера Бонни Эвита Лау (Bonnie Evita Law). В январе она приехала в Сеул и обратилась в дерматологическую клинику Ollim Plastic Surgery. Женщина хотела увеличить грудь, провести липосакцию и другие косметические процедуры.

Во время операции, которая проводилась без участия анестезиолога, Лау почувствовала сильную боль и стала дергаться под скальпелем. Хирург велел дать ей дополнительную дозу средств для наркоза и продолжил липосакцию. Вскоре медики заметили падение уровня насыщения крови пациентки кислородом. У женщины посинели губы, и она впала в кому. При реанимации у нее началось кровотечение изо рта и носа. Через час врачи констатировали смерть.

Спустя месяц муж погибшей подал иск против сеульской клиники, где проходила операция, а также ее непосредственных участников — двух врачей и медсестры. Он обвинил их в непредумышленном убийстве и подделке подписи жены под предупреждением о возможном риске. Кроме того, мужчина требует возместить причиненный ему ущерб. После гибели супруги он и его сын больше не могут претендовать на ежегодное денежное пособие и долю наследства ее отца. Родственники погибшей женщины поддержали иск.

Сеульская полиция возбудила уголовное дело и расследует обстоятельства произошедшего. Несмотря на это и клиника, и пластический хирург продолжают работать. По утверждению мужа Лау, хирург пытался связаться с отцом погибшей по мессенджеру WeChat, чтобы попросить у него прощения.

Гонконгский предприниматель Лау Тинпон основал компанию Bossini в 1987 году. В сеть входит около 1500 магазинов в разных странах, в том числе в России. После смерти Тинпона она перешла одному из его сыновей; другой сын владеет компанией, поставляющей одежду для Uniqlo, H&M, Victoria's Secret, Gap и других брендов. Forbes оценивает состояние семьи Лау в 7,8 миллиарда долларов.

В 2015 году неизвестные преступники похитили Куини Розиту Лау — сестру Бонни Эвиты Лау, погибшей во время пластической операции. Они потребовали выкуп и, получив его, отпустили девушку на свободу.

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