Забывчивые хирурги оставили китаянку с ватой в носу на полгода

Жительница китайского города Наньчан, провинция Цзянси, утверждает, что из ее носа выпал комок ваты спустя полгода после пластической операции. Об этом сообщает информационный портал Asia One.

Китаянка по фамилии Чжу сделала ринопластику в октябре 2018 года. Она заплатила 26 тысяч юаней (248,4 тысячи рублей) за процедуру, однако осталась недовольна результатом. Кроме того, женщина пожаловалась, что у нее появилось ощущение дискомфорта в носу.

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В январе она пришла в клинику снова для корректирующей операции, однако и после нее неприятные ощущения не исчезли. Они пропали лишь после того, как в начале апреля Чжу чихнула, и из ее носа вылетел гниющий ватный тампон. «Он был в крови и источал мерзкую вонь. Тогда я решила, что его забыл хирург во время ринопластики», — заявила китаянка.

Она потребовала от клиники компенсацию в 100 тысяч юаней (955,5 тысячи рублей).

Представители медицинского учреждения попросили Чжу представить доказательства. Согласно соглашению, которое она подписала в январе, клиника выплатила ей десять тысяч юаней (95,5 тысячи рублей) взамен на отказ от дальнейших претензий. Главный врач усомнился, что пациентка могла дышать со столь большим застрявшим в носовой полости предметом.

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