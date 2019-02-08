Женщина пришла на операцию по уменьшению живота и очнулась с новым носом

Американка по имени Мариэла рассказала, как ей сделали пластическую операцию по изменению формы носа без ее разрешения. Этой историей поделился информационный портал E!.

Когда Мариэле было 19 лет, она отправилась к родственникам в Перу, где можно сделать дешевую пластическую операцию. Девушка сильно переживала по поводу лишнего веса и хотела провести липосакцию живота — процедуру по удалению жира из тела.

На следующий день после приезда она обратилась к одному из известных докторов. Тот согласился помочь девушке и объяснил, что процедура пройдет быстро и безболезненно, поэтому ей не стоит бояться.

Уже на следующий день Мариэла пришла на операцию. Когда девушка очнулась, она обнаружила повязку на носу. Доктор рассказал, что заодно сделал ей ринопластику — изменил форму носа. «Я сделал вам одолжение», — отметил он. Девушка очень расстроилась, так как была довольна своей формой носа.

Когда Мариэла сняла повязку, она заметила, что носовые проходы были сильно повреждены, ноздри уменьшились, а форма носа испортилась. Она попыталась связаться с доктором, чтобы предъявить ему претензии, но безуспешно. По словам женщины, в итоге врача все же арестовали, и он «умер в тюрьме».

Только в возрасте 41 года у пациентки появилась возможность восстановить исходную форму носа. После операции она решила рассказать свою историю, чтобы предостеречь людей от обращения к неквалифицированным специалистам.

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