Зловонный камень годами рос в носу девочки

Врачи из Объединенных Арабских Эмиратов извлекли из носа пациентки инородный объект, который около десяти лет рос в ее дыхательных путях. Об этом сообщает издание Daily Mail.

15-летняя девушка поступила в больницу с жалобами на выделения из ноздрей и частые носовые кровотечения. Подобные симптомы наблюдались у нее несколько лет. Рентген и компьютерная томография показали, что в пазухе носа находится крупный предмет сложной формы.

Врачи заключили, что имеют дело с ринолитом — инородным телом, которое обросло многолетними отложениями минеральных солей. По всей видимости, оно попало в дыхательные пути девочки много лет назад. Пациентка не смогла вспомнить, как именно это произошло.

Ринолит оказался настолько большим, что его пришлось удалять под общим наркозом. В итоге из носа девушки извлекли покрытый слизью кусок резины длиной около двух сантиметров. Объект испускал сильный неприятный запах. Сразу после операции состояние пациентки заметно улучшилось.

В 2018 году сообщалось о жителе одной из вьетнамских деревень, из носа которого извлекли пиявку. Врач предполагал, что паразит мог заползти в нос мужчины, когда тот пил сырую воду из природного источника.

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