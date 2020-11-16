Женщина увеличила грудь в Турции и пережила клиническую смерть

Жительница английского города Мейденхед пережила клиническую смерть во время операции по увеличению груди. Об этом сообщает издание The Sun.

В сентябре 47-летняя Лиза Макдоналд (Lisa MacDonald) нашла через Instagram клинику Avrupa­med в Стамбуле. Британка записалась на пластику и в назначенную дату прилетела в Турцию вместе с 41-летней сестрой Сашей, которая также пожелала лечь под нож. По словам Макдоналд, перелет, проживание в отеле и операция обошлись ей в 4,3 тысячи фунтов (около 436 тысяч рублей), а ее сестре — в 5,2 тысячи фунтов (более 527 тысяч рублей).

По прибытии сестер смутило состояние клиники, тем не менее они решили не отменять запись. Макдоналд утверждает, что после операции она страдала от тошноты и тяжело дышала, однако ей не предложили обезболивающие.

«У меня жутко болела грудь, и я с трудом могла дышать, — вспоминает она. — Они перевели нас с сестрой в маленькую палату и оставили там. У нас не было ни обезболивающего, ни консультаций с врачом. Я даже не могла встать с кровати. Меня тошнило, но никто не убирал за мной. Мне казалось, я умру». Спустя шесть дней сестры вернулись в Англию.

Через три недели состояние здоровья Макдоналд резко ухудшилось. Ее отвезли в больницу города Слау, где у нее диагностировали заражение крови. Чтобы спасти пациентку, врачи неотложно удалили ей импланты. «Они обнаружили, что у меня повреждены ребра. Они говорят, что это явный признак того, что мне делали сердечно-легочную реанимацию. Страшно подумать, что я пережила смерть, но никто даже не сказал мне об этом», — рассказывает Макдоналд.

Клиника Avrupa­med прокомментировала произошедшее через WhatsApp. «О пациентке хорошо заботились после операции. Мы регулярно писали ей и ее сестре, но она не отвечала. Наш медперсонал и доктор звонили ей», — заверяют представители клиники.

Ранее сообщалось о британке, которая впала в кому на три месяца после пластической операции в Турции. Женщина пыталась скорректировать форму носа.