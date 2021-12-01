В правительстве рассказали об ускорении инфляции

Минэкономразвития: Инфляция с 23 по 29 ноября ускорилась до 8,38% в годовом выражении

Инфляция в России с 23 по 29 ноября ускорилась до 8,38 процента в годовом выражении, говорится в обзоре «О текущей ценовой ситуации», подготовленном Минэкономразвития. Неделей ранее показатель составлял 8,05 процента.

В документе объясняется, что за неделю инфляция составила 0,46 процента. Основной вклад в рост цен внес сектор туристических услуг: поездки в Турцию подорожали на 55,2 процента. «Рост цен на продовольственные товары замедлился до 0,24 процента (0,3 процента неделей ранее) при ускорении снижения цен на плодоовощную продукцию (-0,38 процента после -0,1 процента)», — рассказывается в обзоре.

Инфляция в России с начала года к 29 ноября достигла 7,51 процента, свидетельствуют данные Росстата. За период с 23 по 29 ноября цены выросли на 0,46 процента, с начала ноября — на 0,96 процента.

На муку цены с 23-го по 29 ноября выросли на 1,1 процента, так же в среднем по стране подорожали яйца и гречневая крупа. Сахар в среднем по России подорожал на 0,7 процента. В разделе «Услуги» также отмечается большой рост средней стоимости поездки на отдых в Турцию — она увеличилась в 1,6 раза.

На риски инфляции неоднократно указывал Центральный банк, на фоне роста цен ужесточающий денежно-кредитную политику. 30 ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор по-прежнему рассчитывает вернуть инфляцию в стране к цели в 4 процента к концу 2022 года.