Десятки застрявших на российской трассе в метель разбитых машин сняли на видео

Десятки машин попали в ДТП по дороге от Хабаровска до Комсомольска-на-Амуре из-за метели

На Трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре десятки машин попали в ДТП во время метели. Инцидент сняли на видео, его публикует Telegram-канал Amur Mash.

На кадрах видна трасса, на которой застряли автомобили. Автор ролика рассказывает, что из-за непогоды видимость на дороге нулевая.

«Кто-то с трассы ушел, кто в кого-то врезался. Едем из Амурска, здесь все завалено машинами. Сюда никому не ехать, куча аварий, все одна на одной лежат», — комментирует происходящее на трассе россиянин и показывает разбитые и перевернутые машины.

Движение для всех видов транспорта закрыли по дороге от Хабаровска до Комсомольска-на-Амуре из-за погодных условий, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

На трассах работают 12 постов ГИБДД. Трассы очищают от снега 14 бригад дорожных служб и свыше 190 единиц техники.

Ранее сообщалось, что ураганный ветер скоростью до 40 метров в секунду, который ожидается на территории Дальневосточного федерального округа, может нарушить на этой неделе жизнеобеспечение населения. Такой прогноз распространяется на все субъекты округа, за исключением Забайкальского края и Республики Бурятия. Синоптики также пообещали осадки до 65 миллиметров в сутки.

