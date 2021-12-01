В России реформируют микрофинансовый рынок

Регулирование деятельности микрофинансовых организаций (МФО) и кредитных кооперативов (КПК) планируется реформировать, ужесточив. Об этом говорится в проекте Основных направлений развития финансового рынка на 2022-2024 годы, пишут «Известия».

В проекте перечислены три задачи ЦБ по совершенствованию регулирования рынка микрозаймов и кредитных кооперативов: повышение прозрачности сектора и защищенности потребителей, создание условий для дистанционного предоставления услуг МФО, а также снижение издержек этих организаций и регуляторной нагрузки.

Для достижения соответствующих целей Банк России предлагает комплекс мер. Так, регулятор собирается представить новую модель по допуску кредитных кооперативов на рынок и повысить требования к деловой репутации их руководящего состава.

Для того, чтобы защитить права заемщиков, планируется усилить административную и ввести уголовную ответственность в отношении нелегальных кредиторов. Еще одним нововведением станет распространение на МФО ограничений на продажу дополнительных услуг.

Ранее сообщалось, что россияне влезли в рекордные долги по кредитным картам. Общий объем задолженности россиян по кредиткам в октябре вырос на 2,5 процента и составил 1,2 триллиона рублей. При этом впервые за несколько месяцев сократился объем просроченной задолженности — на 0,5 процента, до 2,66 миллиона карт, и на 0,2 процента, до 159,2 миллиарда рублей.