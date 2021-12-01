В Совфеде поддержали инициативу Минобороны освободить военных от QR-кодов

Первый заместитель главы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский в разговоре с «Лентой.ру» поддержал инициативу Минобороны освободить военных от QR-кодов.

«Я поддерживаю, военных надо беречь от нервных стрессов. У военных есть документы, как и у гражданских, я считаю, что можно обойтись, в принципе, обычными документами. У нас у каждого есть фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения — эти персональные данные практически не повторяются, и их вполне достаточно. Вопрос быстроты распознавания — это не всегда вопрос качества, это не всегда нужно, не всегда эффективно», — заметил Рязанский.

Ранее Минобороны подготовило проект постановления правительства, в котором предлагается освободить военнослужащих от необходимости получать QR-код о вакцинации. Согласно проекту, им будет достаточно показать сертификат о прививке и документы, подтверждающие личность и статус военного.

