В России предложили освободить от QR-кодов одну категорию граждан

Минобороны России вышло в правительство с инициативой, предложив освободить военнослужащих от QR-кодов, подтверждающих вакцинацию. Ведомство предлагает разрешить одной категории граждан обходиться сертификатом о прививке, сообщили источники «Известий» в министерстве.

В проекте постановления кабмина, который подготовили в Минобороны РФ, говорится, что в местах, для посещения которых необходимо предъявлять QR-код, военным достаточно будет показать сертификат о вакцинации и документ, подтверждающий личность и принадлежность к Вооруженным силам.

Таким документом для офицеров является удостоверение личности, а для солдат и сержантов — военный билет. Получать код им не нужно. Такие же правила хотят распространить в том числе и на военных пенсионеров.

Сейчас документ находится на согласовании в правительстве. Однако для реализации этой идеи требуется учесть ряд рисков. «Во-первых, предстоит решить вопрос защиты сертификатов от фальсификации. Во-вторых есть вероятность, что некоторые владельцы бизнеса будут отказывать в услугах по предъявлению сертификата — либо по незнанию, либо из страха перед проверяющими», — заявил учредитель Российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев.

Для военных личной информацией являются паспортные данные, семейное положение, утвержденные фотографии, СНИЛС, ИНН, дактилоскопические данные, медицинские диагнозы и другое.

Ранее комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре поддержал концепцию проекта федерального закона о введении QR-кодов в общественных местах. По словам сенаторов, в связи с ситуацией в стране законопроект нужно принять в срочном порядке. Член Совфеда Петр Тултаев также заявил, что реализация проекта направлена на сбережение здоровья россиян.