В России предупредили о распространении омикрон-штамма по всему миру

Директор научного центра Исаев: омикрон-штамм уже мог распространиться по миру

Директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ в России Андрей Исаев в беседе с ТАСС предупредил, что новый омикрон-штамм уже мог получить всеобщее распространение по миру, так как пока достоверно неизвестно, насколько существующие ПЦР-тесты хорошо его выявляют.

«Насколько четко "омикрон" будет выявляться на ПЦР-тестах, смогут ли врачи-лаборанты с текущими тест-системами правильно его определять — это тоже большой вопрос из-за большого числа мутаций», — сказал специалист, добавив, что в мире не знают истинных масштабов, как этот вариант COVID-19 распространился.

«Мы не можем сейчас секвенировать пробы всех, кто прилетает из южноафриканских государств», — сказал Исаев. По его словам, учитывая трафик, вполне можно допустить, что этот штамм уже получил всеобщее распространение.

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов предрек скорое появление омикрон-штамма коронавируса в стране. По словам Чуланова, омикрон-штамм может вытеснить доминирующую в настоящее время в РФ и в мире дельту, но «при условии, что он будет более контагиозен».

Новейший штамм COVID-19 B.1.1.529, которому было присвоено название «омикрон», выявили ранее в Южной Африке. Как считают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), существующие вакцины могут оказаться неэффективными против него.