На Украине увеличили расходы на оборону

Кабмин Украины увеличил оборонные расходы в 2022 году на 3,7 миллиарда гривен

Кабинет министров Украины увеличил расходы на оборону страны. Об этом свидетельствует проект закона о государственном бюджете республики на 2022 год, опубликованный на сайте Верховной Рады.

В пояснительной записке к доработанной версии законопроекта отмечается, что расходы на национальную безопасность и оборону были увеличены почти на 3,7 миллиарда гривен (свыше 10 миллиардов рублей) — до 323,14 миллиарда гривен (более 886 миллиардов рублей) или 6 процентов ВВП.

Из дополнительно выделенной суммы порядка 3,5 миллиарда гривен будет направлено на оплату труда. Кроме того, на 2,5 миллиарда гривен будет увеличено обеспечение деятельности Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила о стягивании половины украинской армии в зону конфликта в Донбассе. По ее данным, всего туда было перемещено 125 тысяч военнослужащих ВСУ.