В селе Якутии в первый день зимы зафиксировали 53-градусный мороз

В селе Оймякон в Якутии в перый день зимы зафиксировали температуру минус 53 градуса

В селе Оймякон в Якутии в первый день зимы зафиксирована температура минус 53 градуса. О морозах говорится на сайте регионального Гидрометцентра.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Оймякона, в среду, 1 декабря, от занятий освободили всех учеников 1-10-х классов. Всего в школу не пошли 93 ребенка, добавили там.

Помимо Оймякона, температура 49 градусов ниже нуля зафиксирована в поселке Усть-Нера, 48 градусов ниже нуля — в городе Верхоянске. Синоптики также сообщают о 45 градусах мороза в селах Оленек и Кюсюр.

Ранее в Усть-Алданском районе Якутии дети покатались на карусели в минус 48 и поразили иностранцев. Читатели польского издания Wirtualna Polska назвали российских детей «сверхлюдьми» и заявили, что сами не выходят из дома уже при температуре минус пять градусов.