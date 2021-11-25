Российские дети покатались на карусели в минус 48 и поразили иностранцев

В Якутии дети поиграли на детской площадке в минус 48 и поразили иностранцев

В Усть-Алданском районе Якутии сняли на видео, как российские дети катались на карусели при температуре минус 48 градусов. Кадрами, опубликованными в Instagram, поразились читатели польского издания Wirtualna Polska.

«И как нам с ними соревноваться? Они сверхлюди», — написал один из читателей. По словам иностранцев, они не выходят из дома уже при температуре минус пять градусов.

Один из пользователей также написал, что без ветра и влажности мороз не так остро ощущается.

Ранее в десяти селах Усть-Алданского района Якутии школьников отправили на дистанционное обучение из-за морозов под 50 градусов. Самая низкая температура была зафиксирована в селе Кылайы.