Российских школьников из-за мороза под минус 50 отправили на дистанционку

В Якутии часть школ отправили на дистанционное обучение из-за морозов под 50 градусов

В десяти селах Усть-Алданского района Якутии школьников отправили на дистанционное обучение из-за морозов под 50 градусов. Об этом сообщает пресс-служба администрации района в Instagram.

Там рассказали, что на дистанционное обучение перешло 695 учеников.

В управлении образования добавили, что не посещают занятия очно российские школьники с первого по пятые классы, в некоторых селах в зависимости от погодных условий — с первого по седьмые или восьмые классы.

Самая низкая температура была зафиксирована в селе Кылайы — там столбики термометров опустились до минус 50 градусов. На пять градусов выше, до минус 45, температура поднялась в селе Огородтах. В других селах района зафиксировали температуры от минус 46 до минус 49 градусов.

Ранее в поселке Зеленоборск в Югре детей перевели на дистанционку из-за нашествия волков. Животные утаскивают в лес собак и гуляют по поселку в дневное время.

