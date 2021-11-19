В Минобрнауки оценили вероятность перехода вузов на дистанционку

В Минобрнауки заявили, что российские вузы вернутся к обычному формату обучения, как только позволит эпидемиологическая обстановка. Полный переход на удаленное обучение высшим учебным заведениям не грозит. Так вероятность перехода на дистанционку оценил глава министерства Валерий Фальков, передает ТАСС.

«Сейчас произойдет обратная реакция — как только санитарные ограничения нам позволят, мы полностью вернемся в университеты», — заявил Фальков.

Министр отметил, что педагоги быстро адаптировались к новым условиям и перешли в цифровую среду. Однако современные технологии не смогут заменить человеческого общения, резюмировал глава Минобрнауки.

Ранее сообщалось, что ведомство разрешило вузам проводить промежуточную аттестацию студентов в дистанционном формате. Уточняется, что на это время учащихся необходимо обеспечить методической поддержкой и заранее предупредить об объеме работы.

Обязательная вакцинация от коронавируса для студентов старше 18 лет введена в 16 регионах России. Еще в пяти регионах прививка понадобится учащимся, которые будут проходить практику не в учебном заведении.