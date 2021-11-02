Российским вузам разрешили проводить сессии дистанционно

Минобрнауки: с 8 ноября вузы и научные организации могут продолжить удаленную работу

В Минобрнауки разрешили вузам проводить промежуточную аттестацию студентов в дистанционном формате. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«С 8 ноября 2021 года вузы и научные организации вправе продолжать проводить обучение в виде самостоятельной работы или в удаленном формате с применением дистанционных технологий», — говорится в приказе о деятельности подведомственных Минобрнауки России учреждений с учетом эпидемиологической обстановки.

Уточняется, что на это время учащихся необходимо обеспечить методической поддержкой и заранее предупредить об объеме работы. Кроме того, следует контролировать их успеваемость по освоению программ.

Также вузам рекомендовано наладить бесперебойный доступ студентов к электронной информационно-образовательной среде и «контролировать качество дистанционных образовательных технологий».

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что российских школьников не планируется переводить на дистанционное обучение после окончания каникул. Он подчеркнул, что ведомство не видит необходимости в изменении формата обучения школьников из-за того, что срок каникул остается прежним.